Bursa'da feci kaza! Araç hurdaya döndü! Yaralılar var

Bursa'da, trafiğe kapalı köprünün beton bloğuna çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. 16 AFE 787 plakalı otomobiliyle Yunuseli istikametinden Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden Fatih Yirmibeş (26), Kanalboyu Caddesi'nde trafiğe kapalı köprünün beton bloğuna çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücü Fatih Yirmibeş ile arkadaşları Metin Çoruh (25) ve Burak Yıldırım'ı (26) otomobilden çıkardı.

Yaralılardan Fatih Yirmibeş Çekirge Devlet Hastanesi'ne, Çoruh ve Yıldırım da Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.