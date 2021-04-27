İstanbul'da gece saatlerinde kentin sahil kesimlerine yakın ilçelerde yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Bakırköy'den Silivri'ye kadar uzanan yoğun gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti.
DOĞALGAZ TANKER GEMİSİNDEN SIZINTI
Vatandaşların ihbarı üzerine İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda gaz kokusunun saat 02:00 sularında Bakırköy açıklarından Avcılar istikametine seyir halinde olan bir doğalgaz tanker gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle geminin güzergahındaki ve çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.
"GEMİ GİTTİKTEN SONRA KOKU DA YOK OLDU"
Avcılar sahiline koşu için çıktığını söyleyen Mehmet Ayyıldız, ''Ben genelde her sabah burada koşuya çıkarım. Bugün de koşuya çıktığımda saat 02:30 sıralarında yoğun miktarda bir gaz kokusu vardı ama belli bir noktaya kadardı. Belli bir noktaya kadar gaz vardı, belli bir noktadan sonra gaz kokusu kesiliyordu. Daha sonra 03:30 - 03:45 gibi de koku kesildi. Ama nereden kaynaklı neyden kaynaklı onu bilemiyoruz.