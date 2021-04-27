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    • Yaşam
    • 27.04.2021 09:39
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    • 27.04.2021 09:39
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    İstanbul'da banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği

    İstanbul Beyoğlu'nda dün elinde bıçakla bir banka şubesine giren saldırgan, bölgede bulunan trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Dün saat 16.00 sıralarında Taksim'de meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs gözaltına alındı.

    İstanbul'da banka şubesinde bıçaklı saldırgan paniği

    Beyoğlu'nda bıçakla banka şubesine girerek tehditler savuran saldırgan o sırada banka önünde denetim yapan trafik polislerince etkisiz hale getirildi.
    Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Taksim Meydanı'ndan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önüne geldi. Elindeki bıçakla içeriye giren kişi güvenlik görevlisini karşısında buldu.

    Bir süre güvenlik görevlisi ile arbede yaşayan saldırgan, çalışanlara tehditler savurdu. O sırada banka şubesinin önünde denetim yapan trafik polisleri olayı görerek içeriye girdi. Arbede sırasında elinden yaralanan saldırgan trafik polislerince kısa sürede etkisiz hale getirildi.

        Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi olay yerine gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.



        Görgü tanığı Mehmet Erdoğdu "Tatlıcının orada bir kişinin elinde bıçak vardı. Ya uyuşturucu almıştı ya da alkollüydü. Bankanın önüne geldi. Güvenliğe saldırdı. Bir süre boğuştular. Eli de kesildi. Sonra polisler geldi. Kimseye bir zarar veremedi. Hemen etkisiz hale getirdiler." dedi.

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