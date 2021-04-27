Denizaltında bulunan personel başlarına gelecek korkunç olaydan birkaç hafta önce çekilen videoda gitar çalarak bir yandan "Sampai Jumpa" adlı bir şarkıyı söylüyorlar. Şarkının adının 'Elveda' anlamına gelmesi ve şarkı söylerken neşeli hallerinin kameraya yansıması izleyen herkesi duygulandırdı. Yayınlanan video sosyal medya kullanıcıları tarafından duygusal mesajlar eşliğinde paylaşıldı.

HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan denizaltıdaki 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu ifade etti.