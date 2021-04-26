Tiyatro oyuncusu iş görüşmesi için gittiği yerde cinsel saldırıya uğradı: Sesimizi çıkaracağız

A.Ç., psikiyatrist desteği aldığını ifade ederek, "Kötü hissedecek olan kesinlikle kadınlar değil. Korkacak ve üzülecek karşı taraf olsun. Kadınların korkacağı, suçlu hissedeceği bir şey yok. 'Niye ben ölüyorum?'; Bunu söyleyen beni fenalaşırken gören, anlayan bir kadın. Bu erkek-kadın meselesinden ziyade aileye kadar gider. Sonuçta bu suçlu çocukları bir anne ve baba yetiştiriyor. İki cinsiyetin ortak yarattığı bir şiddet söz konusu" dedi.