Bilim ve eğlence bir arada! Turkuvaz'dan 14 yeni çocuk dergisi

Farklı yaş gruplarına özel, farklı kazanımları hedefleyen 14 yeni çocuk dergisi raflarda! Turkuvaz Dergi Grubu tarafından yayına hazırlanan yeni çocuk dergileri 6 farklı seriden oluşuyor. Okul öncesi dönemde ve hemen sonrasında keşfetme ve merak duygusunu geliştiren Dünyayı Keşfediyorum serisi bunlardan ilki. Bu seri ilk iki sayısında Kutupları ve Çölleri, içinde yaşayan ilginç canlılarla birlikte tanıtıyor. Hayvan çıkartmaları hediyeli bu seride çocuklar, metin içinde geçen bilmedikleri kelimeleri de derginin arkasındaki Sözlük bölümünden takip edebiliyorlar.

BİR PARAŞÜT NASIL YAPILIR?

Süper Mühendis serisi evde bulunan atık malzemelerin de kullanıldığı maket ve modellere yer vererek genç okurlara çevre bilincini aşılarken, küçük motor becerilerinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Piyasaya çıkan ilk iki sayıdaki Robot ve Hava Aracı modellerini yapmayı deneyimleyen çocuklar, her bir modelin arka planındaki müdendislik temelini keşfedecekler. Hava aracı ve robotlardan oluşan eğlenceli çıkartmalar da hediye.

GÖZLERİNİZE İNANAMAYACAKSINIZ!

Cambridge Üniversitesi mezunu bir beyin egzersizi uzmanı tarafından hazırlanan Beyin Bükücü serisi ise inanılmaz derecede şaşırtıcı oyun, bulmaca ve illüzyonlara yer veriyor. Optik, matematik, fizik kuralları bu oyunların merkezinde yer alıyor. Bilimi günlük hayatımıza nasıl dahil edebileceğimizin en eğlenceli örnekleri bu oyunlar... Beyin Bükücü serisinin yetişkinleri dahi şaşırtacağını söylemek fazla olmaz.

SIRLAR VE GİZEMLERLE DOLU...

Bilgisayar destekli harika görseller eşliğinde merak duygusunu ateşleyen bir diğer seri ise hayvanların gizemli dünyasını gün yüzüne çıkaran Gerçek Canavarlar. Derinlerdeki Yaratıklar ve Böceklerin gizemlih dünyası ders kitaplarında karşımıza çıkmayacak türden ilginç istatistik ve bilgilerle dolu.

4-6 YAŞ AKTİVİTE DERGİLERİ

Çocuklarda bilimsel düşünme yeteneğini geliştiren bu serinin altında; 7 farkı bul, eşleştir, yapıştır noktaları birleştir gibi oyunların yer aldığı Dinozor ve Ejderha Bulmacaları ile Eğlenceli Labirentler yer alıyor. Çıkartma hediyeli olan bu iki seri de dikkat, konsantrasyon, parça bütün ilişkisini kavrama gibi kazanımları hedefliyor.