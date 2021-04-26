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    Hafta sonu 'a yakın mesafede doğanın tadını çıkarabileceğiniz yerler

    Hafta sonu tatil kaçamağı yapmak isteyenler genellikle şehre yakın tatil rotalarını tercih ediyor. 'a yakın mesafede doğanın tadını çıkarabileceğiniz pek çok yer var. İşte 4 rota...

    Dört dörtlük hafta sonu

    İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı, yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle Sakarya'nın Sapanca ilçesi, hafta sonlarını değerlendirmek için uygun adreslerden... Dört mevsim gezilebilecek Sapanca'da, göl çevresinde yürüyebilir, bisiklet kiralayarak birkaç tur atabilirsiniz.

    Ayrıca kano ve deniz bisikletine binebilir, sandal kiralayıp gölde küçük bir gezintiye çıkabilirsiniz. Sapanca merkezde bulunan ve Osmanlılar'dan kalan tarihi cami, han ve hamamlar da gezilebilecek yerler arasında. Rahime Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Vecihi Kemeri'ni görebilir, Sapanca'nın güzel ve şirin köylerinden biri olan Maşukiye'ye gidebilirsiniz.

    SAKİN BİR TATİL İÇİN KIYIKÖY
    İstanbul'a 165 kilometre uzaklıkta olan Kıyıköy, hafta sonu tatil kaçamağı yapılabilecek yerlerden. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bu bölgede tarih, doğal güzellik, deniz ve bozulmamış köy dokusu içinde sakin bir tatil geçirebilir, İstanbul'un yorgunluğunu üstünüzden atabilirsiniz. Pabuç ve Kazan ırmakları arasında yer alan Kıyıköy'de, dünyanın en eski oyma manastırlarından olan Aya Nikola Manastırı da bulunuyor. Trakya'nın yegane karaçam ormanları da köyün doğal güzelliklerinden. Kıyıköy; kamp yapmak, temiz hava almak ve denize girmek için oldukça ideal.

        İSTANBUL'UN SESSİZ KÖŞESİ POLONEZKÖY
        İstanbullular için hafta sonu tatil fırsatı sunan yerlerden biri de Polonezköy. Doğasıyla öne çıkan Polonezköy'de, bisikletle gezinti yapabilir, yabani kuş türlerini görebilirsiniz. Ayrıca tarihi köy kilisesini görebilir ve köy merkezinde bulunan kültür evini ziyaret edebilirsiniz.

        STRESTEN KAÇANLARA KEFKEN-KERPE
        Kocaeli'ne bağlı Kefken ve Kerpe, daha çok yaz aylarında denize girmek için tercih edilse de İstanbul'dan hafta sonları uzaklaşmak isteyenler için alternatif yerler arasında. Popülerliği gün geçtikçe artan Kerpe, ormanın içinde yer almasıyla ve doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği Kerpe'deki Kartal Kayaları ve Kefken'deki Pembe Kayalar görülmesi gereken yerlerden.
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