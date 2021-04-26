İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı, yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve tesisleriyle Sakarya'nın Sapanca ilçesi, hafta sonlarını değerlendirmek için uygun adreslerden... Dört mevsim gezilebilecek Sapanca'da, göl çevresinde yürüyebilir, bisiklet kiralayarak birkaç tur atabilirsiniz.
Ayrıca kano ve deniz bisikletine binebilir, sandal kiralayıp gölde küçük bir gezintiye çıkabilirsiniz. Sapanca merkezde bulunan ve Osmanlılar'dan kalan tarihi cami, han ve hamamlar da gezilebilecek yerler arasında. Rahime Sultan Camii, Rüstem Paşa Camii, Vecihi Kemeri'ni görebilir, Sapanca'nın güzel ve şirin köylerinden biri olan Maşukiye'ye gidebilirsiniz.
SAKİN BİR TATİL İÇİN KIYIKÖY
İstanbul'a 165 kilometre uzaklıkta olan Kıyıköy, hafta sonu tatil kaçamağı yapılabilecek yerlerden. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bu bölgede tarih, doğal güzellik, deniz ve bozulmamış köy dokusu içinde sakin bir tatil geçirebilir, İstanbul'un yorgunluğunu üstünüzden atabilirsiniz. Pabuç ve Kazan ırmakları arasında yer alan Kıyıköy'de, dünyanın en eski oyma manastırlarından olan Aya Nikola Manastırı da bulunuyor. Trakya'nın yegane karaçam ormanları da köyün doğal güzelliklerinden. Kıyıköy; kamp yapmak, temiz hava almak ve denize girmek için oldukça ideal.