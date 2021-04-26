SAKİN BİR TATİL İÇİN KIYIKÖY

İstanbul'a 165 kilometre uzaklıkta olan Kıyıköy, hafta sonu tatil kaçamağı yapılabilecek yerlerden. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bu bölgede tarih, doğal güzellik, deniz ve bozulmamış köy dokusu içinde sakin bir tatil geçirebilir, İstanbul'un yorgunluğunu üstünüzden atabilirsiniz. Pabuç ve Kazan ırmakları arasında yer alan Kıyıköy'de, dünyanın en eski oyma manastırlarından olan Aya Nikola Manastırı da bulunuyor. Trakya'nın yegane karaçam ormanları da köyün doğal güzelliklerinden. Kıyıköy; kamp yapmak, temiz hava almak ve denize girmek için oldukça ideal.