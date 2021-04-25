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    • Yaşam
    • 25.04.2021 18:59
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    • 25.04.2021 19:16
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    Antalya'da in sorduğu şahıs kendini neşterledi! "Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın"

    Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. in sorduğu ve üzerini aramak istediği Kerem A. isimli şahıs neşterle kendisini boğazından yaraladı. Üzerinde yapılan aramada ise kalem görünümlü suikast silahı, ekmek bıçağı, dikiş makası ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gazetecilere "Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın" ifadelerini kullandı.

    Polis kimlik sorunca intihara kalkıştı

    Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Polisin kimlik sorduğu ve üzerini aramak istediği Kerem A. isimli şahıs neşterle kendisini boğazından yaraladı.

    Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı içerisinde meydana geldi.

    Bölgede devriye gezen Yunus timleri, parkta oturan Kerem A.'nın kimliğini sorgulamak istedi. Kimliğini vermek istemeyen Kerem A. polislerle tartışırken, üzerinden çıkardığı neşterle boğazını kesti.

    SAĞLIK EKİBİ ÇAĞIRILDI
    Kanlar içerisinde kalan Kerem A. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada polis ekipleri Kerem A.'ya peçete vererek yarasına bastırmasını söyledi.

        NEŞTER, UYUŞTURUCU VE SUİKAST SİLAHI BULUNDU
        Kerem A.'nın üzerinde arama yapan ekipler, neşter ile birlikte kalem görünümlü suikast silahı, dikiş makası, ekmek bıçağı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Kerem A., sağlık ekipleri gelinceye kadar kanayan bölgeyi tamponla durdurmaya çalıştı. Bu esnada Kerem A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın" dedi.

        'Kendini neden kestin' sorusuna Kerem A., "Hayatla çok barışık değilim, kendime de küsmüşüm" karşılığını verdi.

        CEZA KESİLDİ
        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Kerem A.'ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan dolayı toplam 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.
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