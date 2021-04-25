Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Polisin kimlik sorduğu ve üzerini aramak istediği Kerem A. isimli şahıs neşterle kendisini boğazından yaraladı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı içerisinde meydana geldi.
Bölgede devriye gezen Yunus timleri, parkta oturan Kerem A.'nın kimliğini sorgulamak istedi. Kimliğini vermek istemeyen Kerem A. polislerle tartışırken, üzerinden çıkardığı neşterle boğazını kesti.
SAĞLIK EKİBİ ÇAĞIRILDI
Kanlar içerisinde kalan Kerem A. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada polis ekipleri Kerem A.'ya peçete vererek yarasına bastırmasını söyledi.