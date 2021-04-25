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    • Yaşam
    • 25.04.2021 17:40
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    • 25.04.2021 17:52
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    Tinerciler 'nın tarihi surlarını yaktı

    ’nın ilçesinde 2 bin yıllık surlar madde bağımlıları tarafından ateşe verildi. Zabıta ekiplerinin dikkati sonucu yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Ancak tarihi İznik surları tahrip oldu.

    İHA
    Tinerciler Bursa'nın tarihi surlarını yaktı

    'in dört bir yanını çevreleyen dönemi surlarının kapı mevkiinde kalan bölümünde madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangın meydana geldi.

    Durumu fark eden Zabıta ekipleri İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangından kaynaklı çıkan siyah duman şehir merkezinden de gözükürken çevredeki vatandaşlar yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını ifade etti.

    Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken; 2 bin yıllık İznik surlarında yangın sonrası büyük tahribat oluştu.

    Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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