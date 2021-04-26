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    • Yaşam
    • 26.04.2021 09:03
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    • 26.04.2021 09:03
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    'te PKK'ya ait 25 ko amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ve top mühimmatı ele geçirildi

    'in merkeze bağlı köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 25 ko amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ve top mühimmatı ele geçirdi.

    DHA
    Bitlis'te PKK'ya büyük darbe

    Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, merkeze bağlı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

    ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR
    Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla bölgeye '-11 Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2021-17' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, 25 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş radyo frekans (RF) komutalı el yapmı patlayıcı düzeneği, 2 aydınlatma mühimmatı ve 1 adet 155 milimetrelik top mühimmatı ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerleri ise yerinde imha edildi.

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