ALLAH EKSİK ETMESİN

"İlerde çocuk doktoru olmak istiyorum" diyen Mehmet, Millet Kütüphanesi'ni de gezmek istediğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Isparta'daki çocuk evinde çok mutlu olduğunu, kendilerine her türlü imkanın sağlandığını ve 4 yıldır orada olduğunu ifade eden Mehmet, "Devletimiz eğitim ve her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Ben de büyüyünce devletime hizmet edeceğim. Çocuklara yardımcı olacağım. Pandemi ile doktorlara olan ihtiyaç bir kez daha önem kazandı. Ben de çocuk doktoru olup devletime hizmet etmek istiyorum. Devletimi ve cumhurbaşkanımı çok seviyorum. Allah Başkan dedemizi başımızdan eksik etmesin" dedi.



ÇOCUKLARLA TEK TEK İLGİLENDİLER

Erdoğan çifti çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan çocuklara ikramda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Şehri Gül çocuk evinden gelen Mehmet Semih'in Başkan Erdoğan ile buluşmasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.