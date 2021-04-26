Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 23 Nisan'da Huber Köşkü'nde çocuk evi sakinlerini iftarda ağırladı. Rüyalarını süsleyen cumhurbaşkanıyla buluşma hayali gerçek olan Isparta Şehrigül çocuk evinde kalan Mehmet Semih duygularını anlattı.
RÜYASINI YAZDI
Devlet konuk evinde iftar sofrası bu sefer çocuklar için kuruldu. Çocuk evinde kalan çocuklar Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafiri oldu.
Misafirler arasında Isparta'dan gelen 12 yaşındaki Mehmet Semih de vardı. Mehmet Semih bir ay önce gördüğü rüyayı yazdığı mektupta dile getirdi. Mehmet rüyasında, hayalini kurduğu "Başkan dedesi" ile buluşuyor ve yemek yiyordu.