Şimdiden 200 bin müşterisi var! Kilosunu 15 TL! Toplayana ücretsiz!

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde, 2018 yılında 10 dönüm tarlasında örtü altında çilek üretmeye başlayan Emre Yıldırım (28), bir süre sonra tarlasını şehir karmaşasından uzaklaşıp meyve toplamak isteyenlerin ziyaretine açtı.
Doğayla iç içe olan çiftliğe aileleriyle gidenler, elleriyle topladıkları çilekleri ücretsiz yerken, sepetlere doldurduklarını ise satın alıyor. Koronavirüs sürecinde insanların doğaya daha çok ilgi göstermesi nedeniyle çiftliğin ziyaretçi sayısı artınca Yıldırım, üretimini 60 dönüme yaydı.
HEDEF 500 BİN ZİYARETÇİ
Emre Yıldırım, çiftliğe gelenlerin temiz havanın ve elleriyle topladıkları çileklerin tadını çıkardığını kaydetti. Tarlada fotoğraf çektirilip, sosyal medyada paylaşmasıyla ilginin her geçen gün daha da arttığını kaydeden Yıldırım, üretime başladıkları ilk yıl 15 bin kişiyi, ikinci yıl 300 bin kişiyi ağırlarken 2021 yılının ilk çeyreğinde 200 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi.