Şimdiden 200 bin müşterisi var! Kilosunu 15 TL! Toplayana ücretsiz!

'BURAYA GELMEK BİZİ RAHATLATTI'

Oğluyla çilek toplamaya gelen Büşra Buğur (23) ise tarlada çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Burada çok güzel konsept oluşturulmuş. Çocuklar doğayla iç içe ve çileğin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Koparıp tadına bakıyorlar. Buraya gelmek biraz rahatlattı açıkçası. Parklar ve kapalı alanlar yasak olduğu için böyle açık havada vakit geçirdik" diye konuştu.