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    NASA’nın tutkusu

    NASA şimdi de 'nın 'Sakin Kent'unvanlı 'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı.

    NASA’nın Türkiye tutkusu
    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği ' Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen fotoğrafı birinci seçilmişti. 'nü de sürekli paylaşan NASA şimdi de 'nın 'Sakin Kent'unvanlı 'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda 'nin güzelliğine vurgu yapılırken , "Vay be ... güzelliğini yaşayın" notu düşüldü.



    52 SANİYE UÇTU
    Başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı olan Ingenuity, perşembe günü Mars'ta ikinci kez havalandı. NASA helikopteri bu kez 5 metre yüksekliğe ulaştı ve yatay uçuş denemesini başarıyla tamamlayarak 52 saniye sonra Mars yüzeyine geri indi. Ingenuity'nin baş pilotu Havard Grip, 51.9 saniye süren uçuş hakkında, "Helikopter havada durdu, gezindi ve kamerasını farklı yönlere çevirmek için dönüşler yaptıktan sonra inmek için havaalanının merkezine geri döndü" dedi.

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