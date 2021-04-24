NASA’nın Türkiye tutkusu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti. Salda Gölü'nü de sürekli paylaşan NASA şimdi de Muğla'nın 'Sakin Kent'unvanlı Akyaka'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Azmak Nehri'nin güzelliğine vurgu yapılırken , "Vay be ... güzelliğini yaşayın" notu düşüldü.
52 SANİYE UÇTU
Başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı olan Ingenuity, perşembe günü Mars'ta ikinci kez havalandı. NASA helikopteri bu kez 5 metre yüksekliğe ulaştı ve yatay uçuş denemesini başarıyla tamamlayarak 52 saniye sonra Mars yüzeyine geri indi. Ingenuity'nin baş pilotu Havard Grip, 51.9 saniye süren uçuş hakkında, "Helikopter havada durdu, gezindi ve kamerasını farklı yönlere çevirmek için dönüşler yaptıktan sonra inmek için havaalanının merkezine geri döndü" dedi.
52 SANİYE UÇTU
Başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı olan Ingenuity, perşembe günü Mars'ta ikinci kez havalandı. NASA helikopteri bu kez 5 metre yüksekliğe ulaştı ve yatay uçuş denemesini başarıyla tamamlayarak 52 saniye sonra Mars yüzeyine geri indi. Ingenuity'nin baş pilotu Havard Grip, 51.9 saniye süren uçuş hakkında, "Helikopter havada durdu, gezindi ve kamerasını farklı yönlere çevirmek için dönüşler yaptıktan sonra inmek için havaalanının merkezine geri döndü" dedi.