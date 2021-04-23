Hakkari'de kargo kolisindeki oyuncakların içinden uyuşturucu madde çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON BAŞLADI

Şemdinli ilçesinde bir kargo firmasından batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

OYUNCAK İÇİNDE 9 KİLO UYUŞTURUCU

Ekiplerin kargodaki bir kolide yaptığı aramada oyuncakların arasına gizlenmiş 9 kilo 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl merkezdeki Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada da, bagajın iç kısmına gizlenmiş 10 kilo 200 gram eroin ile 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.