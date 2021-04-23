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    • Yaşam
    • 23.04.2021 23:54
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    • 23.04.2021 23:56
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    'de kargo kolisindeki oyuncakların içinden çıktı!

    merkez ve ilçesinde, kargo kolisindeki oyuncakların içinde ve bir aracın bagajında 10 kilo 200 gram eroin ile 10 kilo 518 gram sentetik ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre İki olayla ilgili 3 şüpheli na alındı.

    Oyuncak içinde uyuşturucu!

    'de kargo kolisindeki oyuncakların içinden madde çıktı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

    İHBAR ÜZERİNE OPERASYON BAŞLADI
    ilçesinde bir kargo firmasından batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

    OYUNCAK İÇİNDE 9 KİLO UYUŞTURUCU
    Ekiplerin kargodaki bir kolide yaptığı aramada oyuncakların arasına gizlenmiş 9 kilo 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

    İl merkezdeki Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada da, bagajın iç kısmına gizlenmiş 10 kilo 200 gram eroin ile 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    İki olayla ilgili 3 şüpheli na alındı.

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    Haberler Yaşam Hakkari'de kargo kolisindeki oyuncakların içinden uyuşturucu çıktı!