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    • Yaşam
    • 24.04.2021 12:01
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    • 24.04.2021 12:01
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    'un barajları doluluk oranları! Son bir yılın en yüksek seviyesi: Yüzde 81.11

    barajlarının doluluk oranları kurak geçen sonbahar ve kış mevsiminin ardından herkesin merak konusu oldu. Kışın ortalarındaki kar yağışlarıyla İstanbul barajları can suyuna kavuştu. Ardından devam eden yağmurlarla da İstanbul'un barajlarının doluluk oranları hızla yükseldi. 'nin verilerine göre barajlardaki doluluk oranları yüzde 81.11 olarak ölçülürken bu oran son bir yıldaki en yüksek oran oldu.

    DHA
    İstanbul'da son bir yılın en yüksek oranı

    İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti. Doluluk oranlarındaki artış eskiye oranla yavaş devam etse de İstanbul'un barajlarındaki son 7 günde sadece yüzde 0.42 artış yaşandı. Doluluk oranı yüzde 80.72'den yüzde 81.11'e yükseldi.

    SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
    İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl mayıs ayı sonunda doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü.

    Ağustos ayında 37.52'ye inen doluluk oranı, Aralık ayında 20.29 olarak ölçülmüştü. Daha sonra hızla yükselişe geçen doluluk oranları Ocak ayında yüzde 40.39'a, Şubat ayında 56.2'ye, Mart ayında ise yüzde 72.83'e çıktı.

        EN DOLU DARLIK BARAJI
        İstanbul'un en fazla doluluğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık barajında doluluk oranı 97.36 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.



        İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları;

        Alibeyköy Barajı yüzde 66.26

        Büyükçekmece Barajı yüzde 77.35



            Darlık Barajı yüzde 97.36

            Elmalı Barajı yüzde 95.31



            Istranacalar yüzde 53.56

            Kazandere Barajı yüzde 77.67



            Ömerli Barajı yüzde 95.87

            Papuçdere Barajı yüzde 76.87
                Haberler Yaşam İstanbul'un barajları doluluk oranları! Son bir yılın en yüksek seviyesi: Yüzde 81.11