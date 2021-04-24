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    • Yaşam
    • 24.04.2021 12:58
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    • 24.04.2021 13:21
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    'da arsa satışından 1 milyon 600 bin lira kazanan müteahhit parayı lı çeteye kaptırdı! Film gibi olay

    'da 59 yaşındaki müteahhit Osman K. bir arsa satışından kazandığı 1 milyon 600 bin lirayı bankaya yatırmaya giderken aracının lastiği patladı. Lastiği değiştiren Osman K. araçtaki parasının çalındığını fark etti ve polise haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri aracın lastiklerinin özel yapım çivilere patlatıldığını hırsızlığı yapanların ise uyruklu 3 kişi olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanırken parayı ise Kolombiya'ya kaçırdıkları öğrenildi.

    DHA
    Kolombiyaların Bursa'daki film gibi hırsızlığı

    Olay, 11 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Arsasını 1 milyon 600 bin liraya satan Osman K., Tapu ve Kadastro 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nde teslim aldığı parayı arkadaşı C.P. (49) ile bankaya yatırmak için otomobille yola çıktı.

    Ata Bulvarı'na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. İki arkadaş, patlayan lastiği yedeği ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde, paranın içinde bulunduğu çantanın olmadığını görüp, polise haber verdi.



    Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi.

        Mobese kameralarını inceleyen polis, Osman K. ve arkadaşının bulunduğu otomobilin, başka araç tarafından takip edildiği saptandı.



        AYNI YÖNTEMLE 7 İLDE 2,5 MİLYON LİRALIK VURGUN
        Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin Kolombiya'dan gelen Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O. olduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin daha önce de Aydın, Adana, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Antalya'da aynı yöntemle hırsızlık olaylarına karıştıkları ortaya çıktı.

            3 şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Antalya'ya gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

            Şüphelilerin, 7 ilde toplam 2,5 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi.



            PARAYI KOLOMBİYA'YA KAÇIRMIŞLAR
            Şüphelilerin yakalandığı öğrenip, polise başvuran Osman K., çalınan paranın Kolombiya'ya kaçırıldığını öğrendi.
                Haberler Yaşam Bursa'da arsa satışından 1 milyon 600 bin lira kazanan müteahhit parayı Kolombiyalı çeteye kaptırdı! Film gibi olay