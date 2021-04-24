Olay, 11 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Arsasını 1 milyon 600 bin liraya satan Osman K., Tapu ve Kadastro 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nde teslim aldığı parayı arkadaşı C.P. (49) ile bankaya yatırmak için otomobille yola çıktı.