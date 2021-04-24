Olay, 11 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Arsasını 1 milyon 600 bin liraya satan Osman K., Tapu ve Kadastro 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nde teslim aldığı parayı arkadaşı C.P. (49) ile bankaya yatırmak için otomobille yola çıktı.
Ata Bulvarı'na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. İki arkadaş, patlayan lastiği yedeği ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde, paranın içinde bulunduğu çantanın olmadığını görüp, polise haber verdi.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi.