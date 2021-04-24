Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, vinç sürücüsü Mehmet Sultanoğlu ve yanında bulunan Özcan İnal, ticari taksi sürücüsü Zülfikar Göçmen ve aynı araçta yolcu olan Eda Demirel hayatını kaybetti, otomobilde bulunan aynı aileden Sevim, Fuat, Nilay Kababıyık ile Sinan Cımbız yaralandı.