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    • Yaşam
    • 25.04.2021 11:54
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    • 25.04.2021 13:44
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    'da yangın paniği! 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Arnavutköy'de bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katındaki hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    DHA

    Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında bir kişi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, içeride mahsur kalan Pakistan uyruklu 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazeler depodan çıkatılarak ambulanslarla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



    Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

    Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangın sırasında bir kişinin son anda kendini dışarı atarak alevlerin içinde kalmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARKADAŞLARININ KURTARILMASINI BEKLEDİ
        Yangından kurtulan Pakistan uyruklu kişi dışarıda gözyaşları içinde arkadaşlarının kurtarılmasını bekledi. Duman tahliyesi de yapılan depoda 4 Pakistanlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak ambulanslarla götürüldü.

        Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, son anda kendini dışarı atarak kurtulan kişi hastanede ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

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