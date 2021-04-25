Arnavutköy'de hırdavat deposunda çıkan yangında bir kişi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, içeride mahsur kalan Pakistan uyruklu 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Cenazeler depodan çıkatılarak ambulanslarla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.
Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangın sırasında bir kişinin son anda kendini dışarı atarak alevlerin içinde kalmaktan kurtulduğu ortaya çıktı.