Nicat Şakirli Türkiye’de oyunculuğa adım atıyor

Azerbaycan'ın en önemli sanatçılarından Nicat Şakirli, Türk dizi oyuncularının skeçlerini yapıyor. Türkiye'ye olan sevgisinin yanı sıra Türk sanatçılarına olan hayranlığıyla da bilinen sanatçı, yaptığı skeçlerle Azerbaycan'lıların olduğu kadar Türkiye'lilerin de beğenisini topladı.





Yaptığı dizi ve film projeleriyle adını duyuran Nicat Şakirli, Türk dizi ve sinema oyuncularına olan hayranlığıyla ününe ün kattı.

Oyuncuların canlandırdığı karakterleri yeniden yorumlayan yetenekli sanatçı, yaptığı bu skeçlerle Azerbaycan'da olduğu kadar Türkiye'de de kısa sürede beğeni topladı.

Yaptığı bu kısa videolarla sosyal medyanın da büyük ilgisini gören Şakirli'nin videolarını milyonlar izledi.Dizi yapımcılarınında dikkatini çeken başarılı oyuncu ,önümüzdeki günlerde bir proje karşımıza çıkacağının sinyalini verdi