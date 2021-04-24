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    • Yaşam
    • 24.04.2021 14:06
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    • 24.04.2021 14:06
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    ne kadar? ? ?

    ? ? Fitre vermek isteyen veya hakkında araştırma yapan vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. 2021 fitre ne kadar? Fitre kimlere verilir? Cevabı haberimizde...

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    Oruç kefaret ücreti ne kadar? 2021 fitre ne kadar? Fitre kimlere verilir?

    Oruç kefaret ücreti ne kadar? 2021 fitre ne kadar, kimlere verilir? Fitre vermek isteyen ve oruç kefaret ücreti ödemesi gerekenler bu ücretler hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Fitre ve oruç kefaret ücreti hakkında merak edilen bilgiler!

    2021 FİTRE NE KADAR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

    Geçtiğimiz yıl fitre miktarı 27 TL olarak açıklanmıştı.

    FİTRE KİMLERE VERİLİR?

    Ramazan fidyesi zekat verilen kişilere verilebilir. Yani bireyin kendi torunu veya çocuğuna fidye vermesi mümkün değildir. Bunun yanında dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez.

    Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir. Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.

        SON 10 YILIN FİTRE BEDELLERİ

        2011 yılında: 7.5 TL
        2012 yılında: 8,5 TL
        2013 yılında: 9.5 TL


        2014 yılında: 10 TL
        2015 yılında: 11.5 TL
        2016 yılında: 15 TL
        2017 yılında: 16 TL
        2018 yılında: 19 TL
        2019 yılında: 23 TL
        2020 yılında: 27 TL
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        Haberler Yaşam Oruç kefaret ücreti ne kadar? 2021 fitre ne kadar? Fitre kimlere verilir?