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    Müzik Muharrem Baz, internet üzerinden 5 bin kişilik çocuk korosu oluşturdu

    'nda müzik öğretmeni Muharrem Baz, pandemide öğrencilerin hoş vakit geçirmeleri için " Çocukları Korosu" projesini başlattı. eTwinning portalı üzerinden , , ve Türkiye'deki 1750 öğretmene ulaştı

    Dünya korosu

    Ankara Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Muharrem Baz, pandemide öğrencilerin hoş vakit geçirmeleri için " Çocukları Korosu" projesini başlattı. eTwinning portalı üzerinden , , ve Türkiye'deki 1750 öğretmene ulaştı.

    Her öğretmenin kendi sınıfını projeye aldı. Böylece 5 bin öğrenciyle, koronun temeli atıldı. Baz, öğretmen eşi , müzik eğitimi alan kızları ve 'nin desteğiyle, öğrencilere çevrim içi müzik eğitimi veriyor. Amacı halka açık konser vermek.

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    Haberler Yaşam Müzik Muharrem Baz, internet üzerinden 5 bin kişilik çocuk korosu oluşturdu