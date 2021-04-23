Müzik Muharrem Baz, internet üzerinden 5 bin kişilik çocuk korosu oluşturdu

Ankara Necdet Seçkinöz Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Muharrem Baz, pandemide öğrencilerin hoş vakit geçirmeleri için "Türkiye Çocukları Korosu" projesini başlattı. eTwinning portalı üzerinden Makedonya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye'deki 1750 öğretmene ulaştı.

Her öğretmenin kendi sınıfını projeye aldı. Böylece 5 bin öğrenciyle, koronun temeli atıldı. Baz, öğretmen eşi Serya, müzik eğitimi alan kızları Beste ve Ezgi'nin desteğiyle, öğrencilere çevrim içi müzik eğitimi veriyor. Amacı halka açık konser vermek.