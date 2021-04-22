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    • Yaşam
    • 22.04.2021 19:01
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    • 22.04.2021 19:12
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    'de evde yalnız olan 4 yaşındaki çocuk evde çıkan da öldü

    'in ilçesinde bulunan bir evde çıkan da, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. İşte vahim yangının detayları...

    AJANSLAR
    İzmir'de 4 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü

    Edinilen bilgiye göre yangın, 16.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2203 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Binaya giren sağlık ekipleri, yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün yaşamını yitirildiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ACI HABERİ ALAN AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Öte yandan, yangın esnasında evde olmadığı öne sürülen Bulut Gürgür'ün ailesi, küçük çocuktan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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