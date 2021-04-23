EŞİNE MEKTUP BIRAKTI

Serap Yılmaz, hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Cüneyt Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz'ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Cüneyt Yılmaz'ın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi. Polis evde yaptığı aramada, masa üzerinde 6 sayfalık bir mektup buldu. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta kendisini aldattığını öne sürdüğü eşinin yaşanan olaydan sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.