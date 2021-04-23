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    • Yaşam
    • 23.04.2021 08:44
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    • 23.04.2021 08:54
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    'da iş insanı kızını öldürüp intihar etti

    'de iş insanı , 14 yaşındaki kızı 'ı boğduktan sonra silahla intihar etti. Eşi evde olmadığı sırada intihar eden Yılmaz'ın geride eşini suçladığı 6 sayfalık bir mektuo bıraktığı ifade edildi.

    İş insanı kızını öldürüp intihar etti

    İş insanı Cüneyt Yılmaz, öğretmen eşi Serap Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz ile birlikte Bahçeşehir'deki evlerinde yaşıyordu. Önceki gün, Serap Yılmaz alışveriş için dışarı çıkmıştı.

    Eve döndüğünde, korkunç manzarayla karşılaştı. Eşi başından vurulmuş halde yerde yatarken, kızı da yanında yerdeydi. Cüneyt Yılmaz'ın yanında bir de tabanca vardı. İkisi de nefes almıyordu.

    EŞİNE MEKTUP BIRAKTI
    Serap Yılmaz, hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Cüneyt Yılmaz ve kızı Zeynep Yılmaz'ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Cüneyt Yılmaz'ın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi. Polis evde yaptığı aramada, masa üzerinde 6 sayfalık bir mektup buldu. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta kendisini aldattığını öne sürdüğü eşinin yaşanan olaydan sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi.

        BABA KIZ TOPRAĞA VERİLDİ
        Baba ve kızın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin ifadesini aldığı Serap Yılmaz, eşinin 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü, sürekli kıskançlık krizine girdiğini, bu nedenle aralarında tartışmalar yaşandığını söyledi. İstanbul Esnaf Odaları Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu olan Cüneyt Yılmaz ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak kılınan cenaze namazlarının ardından Büyükçekmece'de toprağa verildi.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da iş insanı Cüneyt Yılmaz kızını öldürüp intihar etti