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    • Yaşam
    • 23.04.2021 07:00
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    • 23.04.2021 07:00
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    SON DAKİKA: Eminönü’nde feci son! Denizde boğularak hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'un Fatih ilçesinde bulunan Galata Köprüsü’nden denize itildiği iddia edilen (38) boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, zihinsel engelli olduğu iddia edilen şüpheli Serkan A.’yı gözaltına aldı.

    DHA
    Eminönü’nde feci son! Boğularak can verdi

    Olay, Eminönü'nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde saat 19.25 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis tarafından denizden çıkarılan 'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Uzun'un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Eminönü’nde feci son! Denizde boğularak hayatını kaybetti