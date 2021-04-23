Alkollü araç kullanıp 2 genç kızın ölümüne yol açan Aslan İsmiev’e ödül gibi ceza

BİR DE MADALYA VERSEYDİNİZ

Avukat Murat Şeref Baba: Anadolu'da böyle durumlar için bir söz vardır: "Bir de madalya verseydiniz." Çok ama çok yazık. Bu tür adaletsiz ve hukuka aykırı kararlar, bu tür sorumsuz ve acımasız insanlara ancak cesaret verir. Ve sonuçta böyle vahşi olaylar sürekli tekrar eder.

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