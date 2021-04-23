Alkollü araç kullanıp 2 genç kızın ölümüne yol açan Aslan İsmiev’e ödül gibi ceza

İstanbul Beylikdüzü'nde geçen yıl 2.43 promil alkollü halde 170 kilometre hızla seyir halindeyken aracıyla Busenur Ülüslar (17) ile Sedef Yılmaz'a (18) çarparak ölümlerine yol açan Aslan İsmiev'e verilen ödül gibi cezayı hukukçular da eleştirdi. 7 Temmuz 2020'de yaşanan kazayla ilgili davada İsmiev'e 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Bakırköy 15 Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İsmiev'i 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sabah'ın haberine göre gencecik yaşta hayattan koparılan kızlarının ölümüne yol açan sanığa verilen cezaya aileler isyan ederken, karara hukukçulardan da tepki geldi. İşte görüşler:
ÜST SINIRA YAKIN OLMALI
Avukat Burak Baysal: TCK, takdir yetkisini kullanan hakime, olayın oluş şekli, kusurun ağırlığı, kamu vicdanı gibi hususları göz önünde bulundurmasını emretmiş ve bu doğrultuda ceza tayininde geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Alkollü araç kullanan ve yolda yürümek dışında hiçbir suçu bulunmayan gencecik iki kişinin ölümüne sebep olunan olayda ceza tayin edilirken takdir yetkisi üst sınıra yakın olacak şekilde kullanılmalıydı.