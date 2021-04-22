SON DAKİKA: Süt banyosu skandalında flaş gelişme! Avukattan şoke eden savunma: Medya baskısı var





'DETERJANLI SU ATTIK'

Uğur Turgut ise savunmasında videoyu şaka amaçlı çektiklerini belirterek, ''Emre'nin ifadelerinin hepsi doğru. Attığım mesajda doğru. Ceza amaçlı değil, şaka amaçlı yaptım. Videoyu 'Tiktok'ta arkasına müzik eklemek için kullandım. Telefonuma kaydettikten sonra hemen sildim. WhatsApp grubuna attım. Attıktan sonra gruptaki herkese paylaşmamaları için tembihledim. O teknenin içinde sürekli su bekler. Temizlik vakti geldiğinde ise içerisine deterjan koyuyoruz. Makina yardımıyla boşalan süt kazanlarını tazyikli suyla temizliyoruz. Beyaz rengini vermesi için deterjanlı suyu teknenin içine atmıştık' 'diye konuştu.

"YAPTIKLARI DENSİZLİKTİ"

Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya ise, "Bize göre bu davanın açılması bile abestir. Takipsizlik verilebilirdi. Medya baskısı nedeniyle müvekkilim tutuklandı ve bu baskı nedeniyle şu an iş bile bulamıyor. Bakanlığın da bu dosyaya müdahil olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Evet, yaptıkları bir densizliktir ama kimsenin hayatını riske atacak bir şey yapmamışlardır." ifadelerini kullandı.



İfadelerinin ardından mahkeme başkanı, iş yerinde çalışan Mustafa Coşkun'un tanık olarak dinlenmesine, 2 sanık hakkındaki 'adli kontrol' kararının kaldırılmasına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.