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    • Yaşam
    • 22.04.2021 15:55
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    • 22.04.2021 15:55
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    'nde Karantina Takip Sistemi'ni ihlal eden Türk turiste 22 bin TL ceza

    ’nde () elektronik bileklik uygulaması kapsamında Karantina Takip Sistemi’ni ihlal eden B adlı turiste 22 bin TL'lik ceza kesildi.

    DHA
    KKTC'de karantinaya ihlal eden Türk'e şok ceza

    'de 12 Nisan'da ıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması başlatıldı. 'den ülkeye dün giriş yapan ve "12 yaşından küçük çocukların ve ebeveynlerinin evde karantina şartı" kapsamına giren B adlı turistin yasakları birden fazla ihlal ettiği tespit edildi. adlı turistin, uygulama kapsamında ülkeye girişte havalimanında imzalanan beyannamede belirtilen ikametdagın dışında olduğu tespit edildi. İnstagram hesabından "kayınvalidesinde" ifadesiyle yer bildiriminde bulunan Yaldızsal, yasağı nasıl deldiğini sosyal medya hesabından takipçilerine anlattı.

    EN YÜKSEK PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
    Durumu fark eden yetkilileri durumu polise bildirdi. Hakkında işlem başlatılan Yaldızsal'a toplamda 22 bin TL para cezası kesilerek KKTC Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği merkezde karanti altına aldındı. KKTC'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulamasına ilişkin yasada "Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36'ncı maddesinin (2)'nci fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, Sağlık Bakanlığınca imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezasına veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler." maddeleri yer alıyor.

    224 KİŞİ ELEKTRONİK BİLEKLİKLE KONTROL EDİLİYOR
    Öte yandan, Ülkede Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında elektronik bileklikle evde karantina uygulaması 12 Nisan'da başlatılmıştı. KKTC'de bugün itibari ile 224 kişi elektronik bileklik ile 24 saat kontrol edildiği bildirildi.

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    Haberler Yaşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karantina Takip Sistemi'ni ihlal eden Türk turiste 22 bin TL ceza