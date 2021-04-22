Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 22 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Derya Surat Kutluay ile Hakan Kutluay'ın yakışıklısı Doruk





Neslihan ile Ersen Aydın'ın yakışıklısı Alp Aydın





Tuba ile Kadir Erdağı'nın yakışıklısı Eymen Erdağı





Hülya- Emrullah Bulut çiftinin çocukları Muhammet Emin-Belinay

