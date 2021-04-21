Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Şehzadeler ilçesinde hasat başladı.
Çobanisa Mahallesi'nde ürünlerini toplayan üreticiler, "Cristobalina" cinsi kirazları alım merkezine götürdü. Sezonun ilk ürününün merkeze gelişi nedeniyle tören düzenlendi.
Törene, üreticiler ve tüccarları yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.