Polisi bile şoke eden baskın sonucunda içerideki 14 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anları ise kameralara yansıdı. Öte yandan içeridekilerin GBT'lerini sorgulayan Kağıthane polisi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 38 yaşındaki Kadir A.'yı ise gözaltına aldı.