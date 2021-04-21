Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelde gönderilmişti.
Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında dün saat 02.00 sıralarında devriye görevini yaptığı esnafa Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'ndeki metruk bir binaya şahısların girip çıktığını gördü.
Binayı bir süre izlemeye alan Kağıthane polisi, binayı kontrol etmek için harekete geçti. Kapıyı çalan polis ekipleri açılmaması sonrası otomatik sistemle kapısı açılan binadan içeriye girdi.