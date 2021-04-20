Ankara'da yemek şirketi işleten Levent Sözen (36), 2.5 yıllık eşi öğretim görevlisi Nergiz Sözen'e (30) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Levent Sözen, boşanma davasını aşan eşini 4 aylık bebekleri Asya'yı kaçırmakla tehdit ediyordu. Sözen 17 Nisan günü Asya bebeği kaçırdı. Asya bebek, polis ekiplerinin çalışması ile bulundu, babası gözaltına alındı. Levent Sözen, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nergiz Sözen yaşadığı dehşet dolu anları anlattı:
2.5 yıldır evliydik. İlk başlarda ilişkimiz çok güzeldi. Sonra eşimin davranışları değişti. Sürekli alkol alıp bilgisayardan oyun oynuyordu. Bebeğimiz oldu durum değişmedi. Sorumsuzluğunun dozu giderek arttı. Bebeğim sarılık oldu hastaneye gitmemi engelledi. Asya 5 günlüktü, dikişli olmama rağmen bebeğimi hastaneye götürdüm.
Ateşim çıkınca bebeğe bakması için kayınvalidemi çağırdım. Annesini evden kovdu. 5 Nisan'da boşanma davası açtım. Ailesine de dava açtığımı söyledim. Ama "Eşim ve çocuğum kayıp" diye polise başvurdu. Polislere şiddet gördüğüm ve tedavi hakkımın elinden alındığı için boşanma davası açtığımı söyledim.