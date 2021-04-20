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    • 20.04.2021 10:05
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    • 20.04.2021 10:18
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    'da film sahnesi gibi anlar! Gasp şüphelisi polis baskınından kaçmaya çalışırken pencereden çatıya atladı yere çakıldı

    'nda arkadaşlarıyla beraber bir binanın en üst katında oturan 22 yaşındaki yabancı uyruklu gasp şüphelisi polislerin baskın yapacağını haber alınca kaçmaya çalıştı. Çatıdan inmeye çalışan şüphelinin ayağı kayınca yere düşerek yaralandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

    Olay, dün saat 15.45'te Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki yabancı uyruklu Cemal Hac Muhammed İbrahim Y.K.N, 6 suç ortağıyla birlikte geçtiğimiz sene 30 Kasım tarihinde Fatih'te yabancı uyruklu bir genci güpegündüz gasp etti.

    Gencin bankadan çektiği yaklaşık 700 bin lirayı çalan 7 şüpheliden 6'sı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların girişi ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



    KAÇARKEN ÇATIDAN YERE DÜŞTÜ
    Olaya karışan Cemal Hac Muhammed İbrahim Y.K.N'yi yakalama çalışmaları sürdüğü esnada polis ekipleri şahsın Nane Sokak üzerindeki bir binada olduğu ihbarını aldı.

        Polis ekiplerinin harekete geçtiği haberini alan şahıs, bulunduğu dairedeki arkadaşlarıyla tartışıp pencereden çatıya atladı. Çatıdan yola inmek isteyen şüpheli, ayağının kayması sonucu bir kebapçının tentesinden sekerek yere düştü. Şahsın düştüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



        ÇETESİYLE 700 BİN LİRALIK GASP YAPMIŞ
        Şüphelinin düştüğünü gören çevredeki vatandaşların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
            Haberler Yaşam İstanbul'da film sahnesi gibi anlar! Gasp şüphelisi polis baskınından kaçmaya çalışırken pencereden çatıya atladı yere çakıldı