Gencin bankadan çektiği yaklaşık 700 bin lirayı çalan 7 şüpheliden 6'sı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların girişi ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.