Olay, dün saat 15.45'te Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki yabancı uyruklu Cemal Hac Muhammed İbrahim Y.K.N, 6 suç ortağıyla birlikte geçtiğimiz sene 30 Kasım tarihinde Fatih'te yabancı uyruklu bir genci güpegündüz gasp etti.
Gencin bankadan çektiği yaklaşık 700 bin lirayı çalan 7 şüpheliden 6'sı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların girişi ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
KAÇARKEN ÇATIDAN YERE DÜŞTÜ
Olaya karışan Cemal Hac Muhammed İbrahim Y.K.N'yi yakalama çalışmaları sürdüğü esnada polis ekipleri şahsın Nane Sokak üzerindeki bir binada olduğu ihbarını aldı.