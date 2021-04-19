Olay Uşak Merkez'e bağlı İslice Mahallesi İslice Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre geçtiğimiz hafta sonu sokak üzerinde bulunan boş alanda bina yapılması için kazı çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmalar sırasında kazı alanında bulunan bir apartman kazıdan hasar aldı. Bunun üzerine inşaat müteahhitti bunun bir sorun olmayacağını belirtirken belediye ekipleri Pazartesi günü binanın boşaltılması talimatını verdi ve bunun üzerine apartman boşaltıldı.
Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece saat 03.00'da hasar alan 2 katlı apartman çöktü. Olay yerine polis, AFAD ekipleri, tedbir amaçlı sağlık ekipleri ve mahallesinin elektriğini kesmek için elektrik şirketi çalışanları sevk edildi. Ölü veya yaralı bulunmayan bina çökmesinde binada faaliyet gösteren perdeci dükkanı nedeniyle yüklü miktarda maddi hasar meydana geldi.