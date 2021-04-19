



İş yeri sahibi Ramazan Ayan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başlatılan kazı çalışmalarını görmediklerini ancak çalışmada kendi binalarının dibine girildiğini belirtti. Ayan, "Gördüğünüz gibi üzgünüz. Gündüz yıkım çalışmaları yapılmıştı zaten. Belediye ekipleri sabah kapatmamız gerektiğini söylediler. İnşaat müteahhitleri, herhangi bir sorun olmayacağını, çok büyük bir problem olmayacağını, birkaç gün içerisinde çözeceklerini söylediler ama maalesef durum bu vaziyette. Şuanda mağduruz yani, içeride 200 - 250 bin TL'lik malımız var. Hepsi heder oldu. Buraya yeni bina yapılacaktı.

Temeli kazıldı, cumartesi - Pazar günü temelini kazmışlar. Tabi yasaktan dolayı biz görmedik. Biraz fazla kazılmış, bizim binanın dibine girilmiş sanırım. Destekleme çalışması da yapılmadı, geç kalındı. Belediye ekipleri, yüzde 1 ihtimal dahi olsa boşaltmamız gerektiklerini söylediler. Temelin zayıf olduğunu söylediler. Ona istinaden biz de boşalttık" şeklinde konuştu. Öte yandan arsa sahibi H.O. ve inşaat müteahhitti S.O. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

