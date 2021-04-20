JASAT ekipleri 500 bin dolara satışa çıkarılan altın yazılı kitabeleri alıcı kılığına girerek ele geçirdi





Evde yapılan aramada, bir adet altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, 1 adet İbranice yazması tarihi kitap, bir adet eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan ve 8 kollu yaldızlı sembol bulunan Tevrat, bir adet ortaçağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan sunu kabı, bir adet ortaçağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka, bir adet eski dönemlere ait tarihi değeri olduğu değerlendirilen cam seramik parçası ele geçirildi.