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    Ensar Kerdige, 21 yıldır takım elbise ile sokakları temizliyor (Yaşam haberleri)

    Ardahan'ın Göle ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Ensar Kerdige (45), mesleğini 21 yıldır büyük bir özenle yapıyor. Kerdige, Kore gazisi dedesinden kalan madalyaları takıyor ve el arabasını, süpürgesini alarak işe başlıyor.

    Çöpçüler kralı

    Ardahan'ın Göle ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan Ensar Kerdige (45), mesleğini 21 yıldır büyük bir özenle yapıyor. Kerdige, Kore gazisi dedesinden kalan madalyaları takıyor ve el arabasını, süpürgesini alarak işe başlıyor.

    Kerdige, gün içerisinde en az iki defa da takım elbise değiştiriyor. Mesleğini çok sevdiğini, Göle halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Kerdige, "Ben takım elbiseli çalışıyorum ki kimse de yere çöp atmasın. Çevre ne kadar temiz olursa millet de o kadar temiz oluyor. Vatandaşlar bana 'Ensar başkan' diye sesleniyor. Bu beni çok mutlu ediyor" diyor.

    ÖZ ÇEKİM!
    Edirne'de doğuştan Serebral palsi (beyin felci) hastası olan Kadir Berke Öz (20), burnunu kullanarak cep telefonunda yaptığı tasarımlar görenleri hayran bırakıyor. Sosyal medyaya giren, görsel tasarım yapan ve afiş hazırlayan Öz, yazı yazabiliyor, resim çizebiliyor. Kumandayla televizyonu açabiliyor. Ayrıca aynı anda iki üniversitede okuyor.

        DİJİTAL MOBBİNG!
        Akdeniz         Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, üniversite ve fakülte yönetiminin, 5 yıl boyunca kendisine mobbing yaptığı gerekçesiyle savcılığa 9 sayfalık şikayet dilekçesi verdi.

        Dekan Prof. Dr. Cengiz Deval'la birlikte eski yönetimden de şikayetçi olan Gökoğlu, "Pandemi döneminde dekan, öğretim üyelerini bilgilendirme amacıyla WhatsApp grubu kurdu. Bu gruba beni dahil etmeyerek dijital mobbing uyguladı" dedi.

        BUZ DAĞI ERİDİ BİTTİ
        Antartika sınırındaki Larsen C Kıta Sahanlığı'ndan 2017'de kopan 5 bin 800 kilometrelik "A68" buz dağından eser kalmadı. ABD Ulusal Buz Dairesi, uydu görüntüleriyle buz dağının sayısız ufak parçaya ayrıldığını ve artık takip edilemediğini açıkladı.
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        Haberler Yaşam Ensar Kerdige, 21 yıldır takım elbise ile sokakları temizliyor (Yaşam haberleri)