Ensar Kerdige, 21 yıldır takım elbise ile sokakları temizliyor (Yaşam haberleri)

Kerdige, gün içerisinde en az iki defa da takım elbise değiştiriyor. Mesleğini çok sevdiğini, Göle halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Kerdige, "Ben takım elbiseli çalışıyorum ki kimse de yere çöp atmasın. Çevre ne kadar temiz olursa millet de o kadar temiz oluyor. Vatandaşlar bana 'Ensar başkan' diye sesleniyor. Bu beni çok mutlu ediyor" diyor.