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    • 19.04.2021 17:57
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    • 19.04.2021 18:06
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    ? ! İşte malzemeler…

    Gündemde gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Özellikle Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde iftara hazırlamak için merak konusu oldu. Evinde deneyerek sevdiklerine sunmak için hazırlık yapacak olan izleyicileri Tirit yemeği için gerekli olan malzemeleri de sorguluyor. İşte tarif…

    takvim.com.tr
    Tirit yemeği nasıl yapılır?

    Tirit yemeği nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli tavuklu tirit tarifi nedir? Sorularının yanıtları merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bu akşam iftara tirit yemeği yapmak isteyenler malzemeleri almak için öğrenmek istiyor. Farklı iç malzemelerle yapılacak olan büyükten küçüğe hemen hemen herkesin severek yediği Tirit yemeği ile ilgili bilgiler, püf noktaları derledik.

    PRATİK VE LEZZETLİ TAVUKLU TİRİT TARİFİ

    Malzemeler:
    Bayat ekmek
    Sosu için;

    1 kavanoz Tat Doğranmış Domates
    1 adet soğan
    2 yemek kaşığı sıvı yağ
    Tuz
    Karabiber

    Tavuk için;600 g tavuk göğsü
    1 yemek kaşığı SEK Tereyağı
    3 yemek kaşığı sıvı yağ
    Tuz
    Karabiber
    Yoğurt sosu için;

    2 su bardağı SEK Yoğurt
    2 diş sarımsak (isteğe göre)
    Tuz

        Yapılışı:
        Bayat ekmekleri küp küp doğrayarak önceden ısıtılmış 200°C fırında 5 dakika fırınlayalım.
        Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayalım.
        Uygun bir tavaya sıvı yağ alarak tavuk etlerini ilave edelim ve etler kızarana kadar pişirelim.
        Pişen tavuk etlerine tuz, karabiber ve tereyağı ekleyerek lezzetlendirelim. Tavamızı ocaktan alalım.
        Domates sosu için, minik minik doğranmış soğanı sıvı yağda hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.
        Üzerine 1 kavanoz doğranmış domatesi, tuz ve karabiberi ekleyerek 4-5 dakika kaynatalım ve ocaktan alalım.
        Servis tabağına ilk olarak ısıttığımız ekmekleri alalım.
        Üzerlerine domatesli sostan bolca dökelim.
        Son olarak sarımsaklı yoğurdu gezdirelim ve tavuk etlerini yerleştirelim.
        Yemeğimiz servise hazır, afiyet olsun.
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        Haberler Yaşam Tirit yemeği nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli tavuklu tirit tarifi! İşte malzemeler…