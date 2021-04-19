Yapılışı:

Bayat ekmekleri küp küp doğrayarak önceden ısıtılmış 200°C fırında 5 dakika fırınlayalım.

Tavuk göğsünü küçük küpler halinde doğrayalım.

Uygun bir tavaya sıvı yağ alarak tavuk etlerini ilave edelim ve etler kızarana kadar pişirelim.

Pişen tavuk etlerine tuz, karabiber ve tereyağı ekleyerek lezzetlendirelim. Tavamızı ocaktan alalım.

Domates sosu için, minik minik doğranmış soğanı sıvı yağda hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Üzerine 1 kavanoz doğranmış domatesi, tuz ve karabiberi ekleyerek 4-5 dakika kaynatalım ve ocaktan alalım.

Servis tabağına ilk olarak ısıttığımız ekmekleri alalım.

Üzerlerine domatesli sostan bolca dökelim.

Son olarak sarımsaklı yoğurdu gezdirelim ve tavuk etlerini yerleştirelim.

Yemeğimiz servise hazır, afiyet olsun.