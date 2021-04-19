Tirit yemeği nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli tavuklu tirit tarifi nedir? Sorularının yanıtları merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bu akşam iftara tirit yemeği yapmak isteyenler malzemeleri almak için öğrenmek istiyor. Farklı iç malzemelerle yapılacak olan büyükten küçüğe hemen hemen herkesin severek yediği Tirit yemeği ile ilgili bilgiler, püf noktaları derledik.
PRATİK VE LEZZETLİ TAVUKLU TİRİT TARİFİ
Malzemeler:
Bayat ekmek
Sosu için;
1 kavanoz Tat Doğranmış Domates
1 adet soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Tavuk için;600 g tavuk göğsü
1 yemek kaşığı SEK Tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Yoğurt sosu için;
2 su bardağı SEK Yoğurt
2 diş sarımsak (isteğe göre)
Tuz