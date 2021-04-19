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    • 19.04.2021 18:27
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    • 19.04.2021 18:28
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    sürücüden feci : Çok sayıda var

    ’ün ilçesinde nün kullandığı otomobilin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen da 5 kişi yaralandı. Sürücünün 157 promil alkollü olduğu öğrenildi.

    İHA
    Sarhoş sürücüden feci kaza: 5 yaralı

    , Hüseyin Çelebi Mahallesi Kaya Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski Çarşı istikametinden 'e seyir halinde olan Ü.S. yönetimindeki 78 AAU 907 plakalı marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen M.E. idaresindeki 78 BR 277 plakalı marka ticari araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte ticari araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi. Sürücü M.E'nin tedavisi ayakta tamamlanırken diğer 4 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 157 promil alkollü olduğu belirlenirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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