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    • Yaşam
    • 19.04.2021 21:18
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    • 19.04.2021 21:20
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    'ndan 'hijyen seti' açıklaması: Uygulama sürüyor

    Son dakika haberi... , koronavirüs önlemleri kapsamında tüm uçuşlarında yolcularına "hijyen seti" vermeye ve uçuş boyunca gerekli tedbirleri uygulamayı sürdürdüğünü açıkladı.

    THY'den 'hijyen seti' açıklaması

    'nın (), sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yolculara maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanı bulunan hijyen setinin verildiği belirtildi.

    Seferin saati ve durumuna göre yolculara ayrıca battaniye, kulaklık ve tekstil ürünleri hizmetinin sunulduğu ifade edilen paylaşımda, "Yüksek standartlarda oluşturduğumuz hijyen politikamız ile şekillenen uçak içi servislerimiz, yolcularımıza çok daha güvenli bir seyahatin kapısını açıyor. Sağlıklı ve keyifli yolculuklar dileriz" denildi.

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    Haberler Yaşam Türk Hava Yolları'ndan 'hijyen seti' açıklaması: Uygulama sürüyor