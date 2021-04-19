Doktoru 7 yıl boyunca 1570 farklı numaradan arayıp taciz ve tehdit eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı

Aslen Malatyalı olan Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can Kalaycı ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can Kalaycı, taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti.
Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, Kilis Devlet Hastanesi'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can Kalaycı, okulu bırakarak peşinden Kilis'e geldiği genç doktoru taciz etmeyi sürdürdü.
Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can Kalaycı, tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen yıl ağustos ayında yeniden polise başvurdu.