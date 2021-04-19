SON DAKİKA: Gece yarısı silahlı kavga! Husumetlisi tarafından başından tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarından Emir Sultan Mahallesi 1191 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Samet K., akşam saatlerinde arkadaşı Ahmet K'nin evine gitti.
Bir süre sonra aralarında kız kaçırma mevzusundan husumet bulunduğu ileri sürülen Ercan D'de aynı eve geldi. Bunun üzerine burada ikili arasından tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Ercan D., ikametten ayrıldığı esnada Samet K., balkona çıktı. Samet K'nin balkondan tabanca ile Ercan D'ye ateş etmesi sonucu başına mermi isabet eden Ercan D., kanlar içerisinde yere yıkıldı.