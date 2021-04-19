SON DAKİKA: Gece yarısı silahlı kavga! Husumetlisi tarafından başından tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı



YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Silah seslerini duyan mahalleli tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bu arada Samet K., hızla kaçarken, ihbar üzerin gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki Ercan D., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından hastaneye akın eden Ercan D'nin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.