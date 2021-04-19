Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ismi öğrenilemeyen bir kadını yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ