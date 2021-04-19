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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 19 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 19 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Melis ve İbrahim'in prensesleri Melisa Korkmaz


    Şenay ile Tanju Keserci'nin fıstıkları İkranur Keserci


    Hazal Yabanoğlu Şahinler ile Kamuran Şahinler'in prensi Emir Ali.


    Nazan ile Emre Gündoğan'un yakışıklıları Ömer ve Zeynel

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 19 Nisan 2021