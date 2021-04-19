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    • Yaşam
    • 19.04.2021 14:01
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    • 19.04.2021 14:03
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    Kanser tedavisi görürken koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden 'de görevli Cumhuriyet Savcısı lı son yolculuğuna uğurlandı

    ’da kanser tedavisi gördüğü hastanede korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ’nın ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı lı, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

    İHA
    Genç savcıdan kahreden haber

    2019 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde göreve başlayan Cumhuriyet Savıcısı Sultan Beyza Boyalı, Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji bölümünde bir süredir kanser tedavisi alıyordu.

    Hastanedeki korona virüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan Sultan Beyza Boyalı, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hacıveyis Camisi'ne getirilen Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi öğle namazını müteakip Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na dualarla defnedildi.


        Cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları ve hayatını kaybedene savcı Sultan Beyza Boyalı'nın ailesi ve yakınları katıldı.
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        Haberler Yaşam Kanser tedavisi görürken koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir'de görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı son yolculuğuna uğurlandı