



"KARDEŞİM Mİ DİYEYİM BABAM MI DİYEYİM?"

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk tespitlere göre Seyit Ali Paytar'ın önce babasını öldürdüğü daha sonra ise piknik tüpünün gazı ile intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan komşuların haber vermesi üzerine adrese gelen anne ve iki kız kardeş sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde uzun süre feryat eden kadınları komşuları sakinleştirdi. Cenaze aracının arkasında tutunarak gitmesine izin vermeyen kardeşlerden birisinin, "Kardeşim mi diyeyim babam mı diyeyim? Seyit bırakma bizi bırakma. Uyan kardeşim uyan. Ben ne diyeyim Allah'ım?" demesi yürekleri dağladı.