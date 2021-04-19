Olay, Kepez İlçesi Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre galericilik işi ile uğraşan Seyit Ali Paytar'a ve babasına ulaşamayan aile yakınları Seyit Ali Paytar'ın ortağından yardım isteyerek eve gidip bakmasını istedi. Bunun üzerine eve gelerek içeri giren Halil Can, baba ve oğlunu aynı oda içerisinde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptıkları kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi.
"KARDEŞİM Mİ DİYEYİM BABAM MI DİYEYİM?"
Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk tespitlere göre Seyit Ali Paytar'ın önce babasını öldürdüğü daha sonra ise piknik tüpünün gazı ile intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan komşuların haber vermesi üzerine adrese gelen anne ve iki kız kardeş sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde uzun süre feryat eden kadınları komşuları sakinleştirdi. Cenaze aracının arkasında tutunarak gitmesine izin vermeyen kardeşlerden birisinin, "Kardeşim mi diyeyim babam mı diyeyim? Seyit bırakma bizi bırakma. Uyan kardeşim uyan. Ben ne diyeyim Allah'ım?" demesi yürekleri dağladı.