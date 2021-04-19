Ramazan ayında iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Nihat Hatipoğlu bu yıl yine ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicisiyle buluşuyor. Salgın nedeniyle program koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştiriliyor. Nihat Hatipoğlu vatandaşların sorularını ise zoom üzerinden yanıtlıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu zoom ile canlı yayına nasıl bağlanılır? Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur programına nasıl katılınır? İşte yanıtı...
NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMINA ZOOM İLE NASIL KATILINIR?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu soruları Zoom üzerinden yanıtlıyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Bağlantı linki ve katılma formu doldurma bilgileri için devam ediniz;
Linke tıklayarak formda yer alan İsim, Soy isim, E-mail adresi kısımlarını tamamen doldurduktan sonra "Register" kısmına tıklayınız.
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV ekranlarında programlarına devam etmektedir.