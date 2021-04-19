Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi.



Altındağ'da Suriyeli oldukları iddia edilen iki grup, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi.

"POMPALI TÜFEĞİ ALARAK ATEŞ ETTİ"

Cep telefonuyla görüntülenen kavgada gruptakilerden birisi, yol kenarında park halindeki otomobilden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı.

Şans eseri kimseye saçma isabet etmedi. Polis, toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı.