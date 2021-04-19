Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.04.2021 19:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 19:49
    ABONE OL

    'da pompalı lı, sopalı kavga!

    'da sokak ortasında tartışmaya başlayan İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavga sonrası pompalı tüfekle ateş edildi o anlar kameralara yansıdı.

    Ankara karıştı!

    'nın ilçesinde iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi.

    Altındağ'da Suriyeli oldukları iddia edilen iki grup, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi.

    "POMPALI TÜFEĞİ ALARAK ATEŞ ETTİ"
    Cep telefonuyla görüntülenen kavgada gruptakilerden birisi, yol kenarında park halindeki otomobilden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı.

    Şans eseri kimseye saçma isabet etmedi. , toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ankara'da pompalı silahlı, sopalı kavga!