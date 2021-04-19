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    • 19.04.2021 18:07
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    Son dakika: Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi! 7 bin 740 araç ve sürücüye işlem yapıldı

    ekipleri, 17-18 Nisan tarihleri arasında genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada 7 bin 740 araç ve sürücüye işlem yapıldığı bildirildi.

    Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı

    Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldığı bildirildi.

    7 BİN 740 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE
    EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 17-18 Nisan'daki denetimlerde, 7 bin 740 araç ve sürücüye hız ihlali nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.



    İşte konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan o açıklama;

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    Haberler Yaşam Son dakika: Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi! 7 bin 740 araç ve sürücüye işlem yapıldı