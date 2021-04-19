Son dakika: Ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi! 7 bin 740 araç ve sürücüye işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldığı bildirildi.
7 BİN 740 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE
EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 17-18 Nisan'daki denetimlerde, 7 bin 740 araç ve sürücüye hız ihlali nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.
İşte konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan o açıklama;
Ülke genelinde 17-18 Nisan 2021 tarihleri arasında eş zamanlı "Hız Denetimleri" gerçekleştirildi.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 19, 2021
📌7.740 araç/sürücüye hız ihlali nedeniyle işlem yapıldı.@TrafikEgm pic.twitter.com/HMlT4lA0Ep