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    Kalbini sevim! oğlu'nun zor günlerinde en büyük dayanağı annesi oldu

    oğlu, lenf kanserine yakalandı. Tedavisi sürerken COVİD- 19’a yakalanınca hastaneye kaldırıldı. Annesi, zor günlerinde en büyük dayanağıydı.

    Kalbini sevim
    İstanbul'da yaşayan (72), 7'si kendi 3'ü de ölen kayınbiraderinin olmak üzere 10 çocuğu bağrına bastı. Okuma yazma bilmemesine rağmen hepsini üniversiteye yolladı. Kimya mühendisi, ekonomist, vergi müfettişi ve avukat olan çocukları emeklerini boşa çıkarmadı.



    İÇİM İÇİME SIĞMIYOR
    Avukat kızı oğlu, 2016'da meme kanserine yakalandı. Hastalığı atlattı, ancak 2020'de tümör lenflerine sıçradı. Tedavisi sürerken bu kez de COVİD-19 testi pozitif çıkan Hacıbektaşoğlu hastanede tedavi altına alındı. Anne yüreği ise eve sığmadı... Her gün 'den 'ye giden Sevim Kandemir, tedbirler nedeniyle hastaneye alınmadı. Ancak evladını da yalnız bırakmadı. 12. katta yatan kızına bahçeden el sallayarak moral olmaya çalıştı. " hastanedeyken benim içim içime sığmıyor. Hastane bahçesinden el sallayıp Pınar ben buradayım diyorum" diyerek duygularını anlattı.



    CANIM ANNEM
    Pınar Hacıbektaşoğlu ise "Hem kanser, hem de tedavisi görüyorum. Annemin bana verdiği moral hastanede aldığım en güçlü ilaçlardan daha fazla fayda ediyor. Ne mutlu ki böyle bir annem var" dedi.

    ALİ ALTUNTAŞ

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