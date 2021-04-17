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    • 17.04.2021 22:32
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    • 17.04.2021 22:48
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    Göz gözü görmeyecek! Peş peşe kritik uyarılar: '' geliyor... |

    Son dakika haberi... Havalar bir güneşli bir serin geçerken bu kez de '' uyarısı geldi. Meteoroloji'den , ve 'yı da kapsayan uyarılar peş peşe yapıldı. Bu geceden başlayacağı tahmin edilen toz taşınımının pazar akşamına kadar süreceği bildirildi. İşte o uyarılar ve 5 günlük raporu...

    takvim.com.tr
    Toz taşınımı geliyor!

    Havalar bir güneşli bir serin geçerken bu kez de 'toz taşınımı' uyarısı geldi.

    Bu geceden başlayacağı tahmin edilen toz taşınımının pazar akşamına kadar süreceği bildirildi.

    Meteorolojiden ve valiliklerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Manisa, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Ankara için bu gece başlaması ve pazar akşamına kadar sürmesi öngörülen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı sebebiyle uyarı geldi.

    Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

        OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI
        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        METEOTOLJİ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI
        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

        Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALAR
        Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

            Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

            5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU:

            18 Nisan Pazar

            19 Nisan Pazartesi

            20 Nisan Salı
                Haberler Yaşam Göz gözü görmeyecek! Peş peşe kritik uyarılar: 'Toz taşınımı' geliyor... | HAVA DURUMU