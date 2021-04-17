Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALAR

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.