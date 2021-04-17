Havalar bir güneşli bir serin geçerken bu kez de 'toz taşınımı' uyarısı geldi.
Bu geceden başlayacağı tahmin edilen toz taşınımının pazar akşamına kadar süreceği bildirildi.
Meteorolojiden ve valiliklerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Manisa, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Ankara için bu gece başlaması ve pazar akşamına kadar sürmesi öngörülen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı sebebiyle uyarı geldi.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.