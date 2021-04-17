İstanbul Silivri, Çeltik Mahallesi'ndeki trafo patladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çeltik Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından trafoda yangın çıktı.

MAHALLE BİR SÜRE ELEKTRİKSİZ KALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye, trafoda çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bir süre elektriksiz kalan mahalleye ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar elektrik geldi.