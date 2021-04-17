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    • 18.04.2021 01:44
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    • 18.04.2021 01:45
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    'de trafo patladı!

    , Çeltik Mahallesi'ndeki trafo patladı. Patlama sonrası çıkan yangında Trafo kullanılamaz hale gelirken mahalle bir süre siz kaldı.

    DHA
    Silivri'de trafo patladı!

    , Çeltik Mahallesi'ndeki trafo patladı.

    Olay, saat 21.00 sıralarında Çeltik Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından trafoda yangın çıktı.

    MAHALLE BİR SÜRE ELEKTRİKSİZ KALDI
    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye, trafoda çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

    Bir süre elektriksiz kalan mahalleye ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar elektrik geldi.

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